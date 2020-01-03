元大金控推動企業永續發展成效顯著，連續3年第5度被臺灣指數公司納入「臺灣永續指數」成分股，並頒發成分股企業專屬標章，表彰元大金控實踐永續發展的綜合表現。

臺灣永續指數是以富時羅素（FTSE Russell）的E（環境）、S（社會）、G（公司治理）評鑑系統，評量上市公司在ESG的投入與績效，再透過財務指標篩選成分股，組合落實企業永續責任、營運績效合宜的上市公司編製指數。每半年重新篩選成分股，此次共計71間上市公司納入「臺灣永續指數」成分股，元大金控所屬的金融業共16間公司進榜，入選成分股中另外約6成為電子業，其餘傳產業占2成。

編製臺灣永續指數對推動國內永續責任投資風氣，具關鍵性的意義，希望讓投資人在落實永續投資同時，也能獲得長期穩健的投資報酬。

近年元大金控在企業永續發展、公司治理表現及營運績效，受到國內外評比機構的高度肯定，國際方面包括入選「道瓊永續世界指數」與「道瓊永續新興市場指數」成分股；「MSCI ESG評級A級殊榮」；連續3年獲選「富時社會責任新興市場指數（FTSE4Good Emerging Index）」成份股；國際知名的「財資雜誌」（The Asset）頒發亞洲企業最佳公司治理、企業社會責任及投資人關係白金獎。

國內部分則有獲選第五屆上市櫃公司治理評鑑排名前5％企業；企業社會責任報告書連續第5年通過英國標準協會（BSI）的認證；連續7年獲行政院環保署表揚推動綠色採購效果顯著；1111人力銀行頒發「幸福企業服務業大賞」等。

(工商 )