一卡通與LINE Pay合作的「LINE Pay Money」（原「LINE Pay 一卡通帳戶」），目前已突破200萬用戶，為服務廣大用戶群，亦積極開拓多元支付場景、滿足民眾日常繳費需求。2020年，一卡通公司推出多項新的生活繳費、乘車碼及商家消費優惠，盼藉此鼓勵新舊用戶多加使用。

「LINE Pay Money」為深入民眾生活的各個面向，滿足各式支付需求，目前可提供的生活繳費項目涵蓋路邊停車費、水費、電費、瓦斯費、有線電視費、健保費、部份規費罰緩稅捐、臺北市學雜費及臺北市動物園入園費等，此外，2萬元以下的聯邦銀行信用卡費，亦可利用此生活繳費功能繳納。民眾透過「LINE Pay Money」可綁定車號、電號或水號，快速完成繳費，還可查詢待繳帳單，省去出門繳費的麻煩。

為邀請民眾體驗「LINE Pay Money」生活繳費功能的便利性，2020年3月31日前，凡用戶當月使用「LINE Pay Money」完成任5筆以上不限金額的消費，該月生活繳費總額可享「LINE Pay Money」儲值金2％回饋無上限（不含信用卡費、規費罰緩稅捐及臺北市動物園門票費用）。

此外，註冊後首次使用「LINE Pay Money」生活繳費功能的民眾，可再加碼獲「LINE Pay Money」儲值金20元回饋（活動期間限回饋前5萬名）。「LINE Pay Money」讓民眾在家輕鬆繳費，不僅免手續費還享回饋，是忙碌奔波的婆婆媽媽與小資上班族的好幫手。

一卡通公司領先國內同業，率先推出以QR Code支付車資的「LINE Pay Money」乘車碼功能，現階段可搭乘的交通工具包含高雄捷運、高雄市橘12公車及橘20公車，還有新北市臺北客運795木柵平溪線、965板橋九份金瓜石線2線觀光路線。

2020年也同步推出乘車碼新優惠，2020年6月30日前使用「LINE Pay Money」乘車碼搭高雄捷運，每趟享LINE POINTS 20％點數回饋，搭乘指定公車路線每趟送5點，用戶如連結高雄銀行帳戶並透過高雄銀行帳戶儲值，使用乘車碼均再享LINE POINTS 30％點數回饋，合計可享最高回饋50％，等於搭乘高捷只要付一半的車資。

一卡通表示，為讓行動支付可深入到民眾的各個生活場域，將會持續攜手各交通業者，陸續擴增至不同大眾交通工具，例如輕軌、渡輪等，便利民眾的日常生活。

在支付據點方面，民眾可利用LINE Pay消費、折抵點數的商家數目前已超過16.4萬家，近期新加入的包含新東陽、華歌爾實體獨立門市及麗的髮型等，歡慶各大通路上線，也分別推出5％至10％不等的LINE POINTS點數回饋。

(工商 )