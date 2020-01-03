京城銀行公告，2019年12月自結稅前損益為6.23億元，稅前每股盈餘（EPS）0.55元，累計2019年全年合併稅前獲利達39.04億元，稅前每股盈餘（EPS）3.43元，較2018年同期增加10.3％。

京城銀表示，2019年京城銀在既有業務基礎上，仍積極推展各項創新金融服務方案與加速數位轉型進程，是帶動全行整體獲利順利轉為年成長表現的重要推手，其次受惠台商回流、全球主要央行貨幣政策趨於寬鬆等國內外經貿因素，且京城銀是屬專注中小企業客群之社區型銀行，向來以企業金融服務見長，使得京城銀中小企業放款占總放款比重在過去五年間成長近一倍，從2015年三成占比跳升超過五成水準，而利息收入、手續費收入、加上投資收益增加，同步帶動2019年全行總資產規模放大至2,800億元大關，全行營運仍舊保持穩健成長步調。

京城銀指出，截至2019年底京城銀逾期放款比率為0.01％、逾期放款覆蓋率9,917.55％、全體放款覆蓋率1.44％水準，顯示全行財務能力與資產品質強健，充沛的資金與良好的風險耐受力，更有利於強化自身數位金融轉型、多元業務開發實力，同時做好法令遵循與內稽內控，以期在獲利與風險控管間取得良好平衡。

展望2020年，為因應客戶需求並接軌全球金融發展，京城銀延續2019年積極布局企業金融、數位金融服務兩大業務，開春升級推出第三波美元定存專案「京美利III -情人京美利專案」瞄準外幣理財需求、以及針對企業用戶使用的「億在京城定存專案」、「新台幣優利短期活存專案」，提供機構組織及企業短期流動資金更佳的運用選擇，優化企業金融服務品質與擴大範疇，搶搭台商回流熱，期許以更為亮麗的經營實績回饋忠實客戶，打造不一樣的銀行。

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