五月天邀請心目中學生時代女神蘇慧倫擔任演唱會嘉賓。（相信音樂提供）

五月天「Mayday Just Rock It!!!“藍 BLUE”」演唱會3日舉行第10場，除了持續帶來多首「藍色三部曲」經典歌曲，五月天更邀請到學生時代女神蘇慧倫擔任嘉賓，合唱〈最重要的小事〉，一見到蘇慧倫五人彷彿變成小粉絲，主唱阿信瞬間害羞語塞，被團員虧「他在害羞，在緊張」，而蘇慧倫笑說「我比較害羞欸，你們在我眼裡都還是小鮮肉啊」一番話讓全場沸騰，讓五人更是害羞到不行。

五月天演唱會邀請蘇慧倫擔任嘉賓。（相信音樂提供）

見到女神阿信說「慧倫是我的小時候的一個夢」，蘇慧倫立刻說「不是說不能說小時候嗎？」讓阿信立刻補充「那時候我也不小啦」，此外也提到「那天北市府跨年，我知道大家很喜歡五月天，但收視最高是慧倫」，蘇慧倫更是謙虛急忙澄清「沒有沒有，都是長輩在家看電視」。

蘇慧倫除了感謝五月天邀請，更笑說「我來演唱會之前，在想要不要練Jolin的〈舞孃〉、〈玫瑰少年〉」，對著阿信巧妙帶出新歌「我想我可以〈為你變成他〉」，反撩阿信讓全場嗨翻，石頭更笑說「阿信，我們四個先下去」，蘇慧倫則笑說「你們不要走，我怕他在台上講什麼，我招架不住」，不過阿信恢復鎮定說「女神就是女神，不必為誰變成誰」回撩蘇慧倫，讓她嬌羞笑說「好man喔」，阿信則說「我也很難得聽到有人這樣說我們」。

五月天演唱會邀請蘇慧倫擔任嘉賓。（相信音樂提供）

即將在3月推出新專輯的蘇慧倫，將於3月1日舉辦免費「2020面對面新專輯首唱會」，笑問阿信「你要來嗎？」阿信開心說「我可去嗎？我已經忙20年了」，沒想到蘇慧倫說「今年是我30週年」，讓阿信忍不住說「等一下我有聽錯嗎？現在視覺跟聽覺搭不起來，我想很多人都搭不起來」。

阿信更提及學生時期瘋狂追星經驗，曾為了蘇慧倫寫了500多張明信片，只為讓女神能停留在榜上久一點，「那時為了讓你打敗小虎隊，我的偶像一定要第一名，所以我數學不好都是妳害的」，蘇慧倫也笑說「很為難你耶，名字筆畫很多，寫得很累吧」，而阿信也cue她「那希望你今天可以多唱一首歌，我要下台聽」，接著蘇慧倫演唱〈被動〉，完美歌聲讓台下聽得如癡如醉，下台前更主動跟阿信擁抱，團員紛紛說「這福利留給唯一還沒結婚的人」，阿信則笑說「麻煩大家小聲點，Jolin會聽到」，讓粉絲全笑翻。

(中時 )