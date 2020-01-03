俄羅斯軍事專家指出，俄國未來30年的武器發展趨勢將以高超音速技術為主，此外如雷射無人機、雷射裝置無人機、陸海空戰鬥機器人、第5代潛艇與第6代殲擊機也是重要的新武器發展方向。他並不看好這些年美中積極研究、也頗受矚目的電磁砲，主要是其性價比太低。

據俄羅斯《衛星通訊社》引述俄《祖國武庫》雜誌編輯列昂科夫分析稱，俄羅斯未來30年國防建設的重點是掌握制導高超音速技術，目前俄羅斯僅擁有數種以該技術運行的戰略核武，即高超音速系統「匕首」和反艦導彈「鋯石」方式的高超音速彈頭。今後此一技術將更加完善，並運用到防空領域，很可能出現高超音速的空對空或空對地型導彈綜合體。

列昂科夫指出，新武器發展的另一個方向是完善雷射技術。目前佩列斯韋特戰鬥雷射砲只是首款型號，今後將進行改進，包括減小尺寸、安裝新的動力裝置、增加功率與光電偵察目標指示系統。

他說，未來發展重點還有機器人系統包括海陸空各式無人機，不僅執行偵察任務，還要成為偵察打擊綜合體。空中部份將完成「戰機+數架無人機」組合，其中的無人機將在偵察、標定之外還具備打擊功能，陸上無人機系統包括火力支援、醫療服務、戰場後勤系統，海上系統將往偵察與探測潛艇、排佈雷領域、遠程無人武器等方向發展。

報導說，由於美國組建太空軍，俄不排除將研發平時扮演監查員、戰時成為毀滅者角色的系統。

海上作戰方面，預計將出現第5代的哈士奇潛艇，有可能是多用途潛艇，能進行水下與對陸上作戰。另外完善艦艇集團與海軍陸戰隊裝備現代化。

陸上作戰裝備方面，預料無人作戰模組最終將取代有人裝備。現在於無人駕駛的阿瑪塔坦克上的裝置都會轉化到主戰坦克上。

航空領域則是5代戰機全面取代4代機，同時開發6代戰機。6代機無人駕駛的可能性很高，並將發展出以高超音速飛行的技術。

至於近幾年相當受重視的磁軌炮和微型無人機，列昂科夫認為，這兩種新奇武器的前景並不看好。蜂群式無人機群未必能抵抗電磁輻射，而電磁砲無法以彈道方式射擊，相比秒速2公里的尾翼式小口徑穿甲彈，電磁砲太過昂貴，在短距離武器上，性價比不高。

(中時電子報)