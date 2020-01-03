抖音「抖in city美好生活節」年度收官盛典文旅行銷峰會，今天（1月3日）在上海舉行。巨量引擎、貓眼娛樂共同發布「美好目的地計畫」，將借由全網頭部文旅類紅人的力量，為地方的旅遊勝地及周邊商家提供短片內容宣傳服務；一計畫的主要目的是推動地區文旅經濟發展，貓眼將成為替景點、商家創作短片內容的主陣地。

貓眼視頻MCN文旅負責人孫莎琪表示，在互聯網時代，很多大陸景區的宣傳方式，仍以文字宣傳板和人工講解的語音設備為主，不符合年輕消費者喜好，亟待更新。而「美好目的地計畫」將打通文旅KOL聯盟矩陣，用KOL影響力提升景區空間轉化價值，進而驅動城市經濟增長。

意見領袖KOL可幫助景區打造線上網紅景點，所產出的攻略類、視覺類內容，將貫穿景區內吃、住、娛、遊、購、行各個環節，將旅遊景點及周邊商家視覺化，進而將用戶從線上引流到線下，搭建平台，集結文旅內容創作者，助力文旅產業的融合行銷，未來將成為文旅類短片從業者的新風口。

(旺報 )