台中市第六選區民進黨立委候選人黃國書透過政見發表會細數政績。（黃國書提供／林欣儀台中傳真）

台中市立委選舉第六選區3日進行電視政見發表會，國民黨候選人李中提出「2020台中新願景」，強調若當選將致力於減煤、推動東西向高架捷運道路，他並痛批國土修訂速度太慢；民進候選人黨黃國書則細數過去的政績，呼籲選民繼續支持。

李中表示，多年前參選台中市議員時，就曾提出2000台中「三個第三」，分別希望成立中部科學園區、全台第三座國際機場及台中市升格直轄市，這3大願景現在都已落實，而這次投入立委選戰，也希望以2020的新願景帶動台中發展。

李中說，他的首要願景就是讓民眾呼吸新鮮空氣，希望能推動「訂定無煤時間表」；交通方面則盼推動類似公路與捷運共構的計畫，尤其著重東西向交通發展，紓解台灣大道的壓力。目前國土計畫修訂太緩慢，將推動都市計畫容積調整的權力下放。

黃國書則透過政見發表會細數他過去幾年擔任立委的政績，包括學府路打通公館路、台74線快速道路銜接國道一號與爭取大車站補助計畫、大康橋計畫延伸等，他強調，未來將持續關心大智路打通、爭取鐵路高架化下層空間公設使用及加速都市機能縫合。

(中時 )