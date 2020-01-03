台鐵成功、追分線雙軌化完工，3日上午舉行盛大通車儀式，交通部長林佳龍戴上列車長的帽子、手持搖鈴象徵雙軌啟動。他表示，成功至追分線雙軌化雖只有2.2公里路程，但將大幅帶動海線、山線區域發展，是台鐵轉型關鍵，未來可銜接高鐵、捷運，堪稱打通任督二脈。

配合成功、追分雙軌化啟用，台鐵局印製「成追線雙軌化通車紀念」套票，限量1000分3日上午8點在成功站對外發售，短短半小時即售罄。買到10套套票的劉姓民眾說，喜歡收集各種套票，成追線通車具有「追分成功」的意涵，更具價值。

林佳龍與台鐵局長張政源等人一同將模型軌道放置在舞台上，象徵成追線雙軌化啟動，張政源說，林佳龍擔任台中市長時極力爭取、讓此建設案列入前瞻計畫第一期，並於2015年動工、斥資15億4000多萬，歷經2年施工，終於完工，未來成功至追分站每日將從現有的22班車次增加至26班次，若海線雙軌化後將可提升至每日48列次。

「山、海線串連雙軌化意義重大！」林佳龍強調，成功站到追分站雖然只是一小段，但效益深遠，其可連結山、海發展，打通大台中發展任督二脈；而對台鐵來說，主動投入鐵道路網規畫更將成為台鐵轉型關鍵，未來盼台鐵擔起區域運輸重任，藉以達到磁吸效應、帶動中部觀光與旅遊。

(中時 )