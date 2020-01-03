英國哈利王子的兒子亞契，日前在爸媽的賀歲貼文亮相，小王子戴著可愛又暖和的針織毛帽，趴在爸爸懷裡萌度直衝雲霄，連帶讓這頂毛線帽詢問度爆表，但卻苦了編織毛線帽的社區團體。大批訂單湧向這低調的組織，他們無法消化，已經停止接收訂單，因為編織者覺得壓力太大，一點都不好玩。

Make Give Live是個社會企業，只要賣出一頂帽子，就會捐出一頂做公益。該組織共同創辦人史密斯說，看到哈利父子都戴上他們的毛帽，驚喜又興奮。Make Give Live的帽子，是由志工在紐國各地的圖書館和餐館親手編織，成千上萬訂單如潮水般湧來，瘋狂的盛況把他們嚇呆了。

史密斯說，目前他們會延後接受訂購，因為該團體成立的宗旨，是服務社區與心理健康設立，因此不希望對編織者施加壓力，要他們在一星期內做出大量毛帽，「織帽子要花時間，它們是由真人製作，我們不希望高壓，我們希望繼續享受編織樂趣。」

Make Give Live旗下共有11個編織團體，其中之一的成員，都是奧克蘭Mangere安置中心的新入境難民。2018年亞契的媽咪梅根造訪該中心時，獲贈這頂毛帽。

(中時 )