和蔬菜一樣，水果也是可溶性纖維、礦物質、維生素和植物生化素的重要來源。更何況台灣有「水果王國」美譽，一年四季都有甜美多汁的繽紛果實可享用。特別推薦一些「好心」水果：

■香蕉

想要降血壓，不單是少吃鈉（鹽），你也可以增加鉀的攝取，有助於加速鈉排出體外，維持心跳穩定，預防高血壓與中風，而香蕉含有豐富的鉀。此外，肚子餓時吃根香蕉充飢，香蕉裡所含的果膠可讓碳水化合物分解成葡萄糖的速度較慢，血糖不會因此一下子起伏太大。

■草莓

哈佛大學的研究發現，常吃草莓或藍莓等富含花青素的人，得到高血壓的風險比一般人低8％。因為花青素是一種強力抗氧化劑，可幫助血管暢通，血流順暢，因而降低高血壓風險。

■蘋果

「一天一蘋果，醫生遠離我！」蘋果的熱量低，但有豐富的維生素、礦物質、果膠和纖維，可以避免膽固醇在血管中堆積。

蘋果的熱量低，但有豐富的維生素、礦物質、果膠和纖維。（圖片來源：Pixabay）

■酪梨

酪梨含的大部份是單元不飽和脂肪，可代替膳食中的飽和脂肪，減少壞膽固醇（LDL）。酪梨的高纖維，能清除體內多餘的膽固醇。

■木瓜、芒果

含有豐富的β胡蘿蔔素、維生素、植物生化素，有抗氧化、抗發炎功效。

■葡萄

含有豐富的白藜蘆醇（resveratrol，葡萄被紫外線或真菌、細菌感染後產生的一種抗毒性化學物質），可以抗老、降低罹癌的風險，葡萄還有強效抗氧化劑花青素可以降低膽固醇、增加好的膽固醇，保護心臟。

■芭樂、橘子、柳丁

含大量抗氧化劑維生素C，可預防血液裡的膽固醇堆積。

一份水果的量是指約一個拳頭般大小或是切好後八分碗滿的份量，每天最好吃3～4份（因水果糖份較高，因此應比蔬菜少一份）。

◎柳橙汁、葡萄汁對心臟好

柳橙汁、葡萄汁含有類黃酮化合物，愈來愈多證據顯示，類黃酮能改善血管內皮功能，穩定血壓，預防動脈血管阻塞。柳橙汁含葉酸，有助於減少心臟病的危險因子同半胱胺酸的血中濃度。

但服用降膽固醇藥物的病人，要小心葡萄柚或果汁，因為葡萄柚會減少降膽固醇藥史塔汀（statin）的作用，對一些藥物則有加重的效果，容易產生危險。

(中時電子報)