（「蘇花改全線通車郵票」發行典禮，中華郵政公司董事長吳宏謀致詞。圖／中華郵政提供）

台9線蘇花公路山區路段改善計畫（簡稱蘇花改）將於2020年1月6日全線通車，為誌蘇花改竣工通車，中華郵政公司特以宜蘭蘇澳的白米高架橋及南澳的南澳北溪河川橋為題材，訂於2020年1月3日發行「蘇花改全線通車郵票」1套2枚，並於同日上午10時在郵政博物館10樓舉辦郵票發行典禮。

典禮開場以沙畫表演描繪蘇花改工程一路以來的艱辛歷程，中華郵政公司董事長吳宏謀、交通部郵電司司長王廷俊、公路總局局長陳彥伯、蘇花改工程處處長邵厚潔及中華集郵團體聯合會理事長林茂興等多位貴賓共同與會為郵票揭幕。現場亦特別展示曾發行過的交通建設郵票郵集、蘇花改工程相關照片、白米高架橋模型及蘇花改隧道貫通石供民眾欣賞。

為饗郵迷，郵政博物館配合於郵票發行當日上午9時至下午2時於該館1樓設置臨時郵局，銷售集郵票商品、限量發行典禮紀念卡，並提供銷蓋臨時郵局戳服務。

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