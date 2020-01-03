由亞洲大學供應鏈金融新創團隊（聯融智慧）推介其協力輔導「社團法人彰化縣白玉功德會附設彰化縣私立秀老郎綜合長照機構」成功獲得臺灣企銀融資的挹注，顯示臺灣企銀將續以實際行動推動銀髮照護，善盡企業社會責任，支持政府長照10年計畫2.0。

亞洲大學供應鏈金融新創團隊（聯融智慧）協助輔導「社團法人彰化縣白玉功德會附設彰化縣私立秀老郎綜合長照機構」，由其揭露長照服務機構優良經營績效與業務成長規畫，在中小企業信用保證基金的共同支持下，推介由臺灣企銀辦理其融資，成功獲得臺灣企銀員林分行徵審放款，擴大營運規模，成為全國第一家核定非營利長期照顧服務機構專案融資的金融機構，以融資挹注長照機構提升服務能量，帶動新一波銀髮產業發展榮景。

在縣政府配合中央推動長照2.0計畫之下，社團法人彰化縣白玉功德會成立於2010年，自2013年起開辦「秀老郎日間照顧中心」，由理事長邱暉智帶頭發起，以「秀老郎」+「秀家人」為樂齡品牌，建構符合在地老化的社區整合性照護體系，提供全人、全程、全方位的照顧服務網，追求實現在地老化安養。

臺灣預計將在2025年邁入超高齡社會，臺灣企銀董事長黃博怡響應政府「長青長、長照短」理念，於2018年5月贊助高雄市旗山區糖廠社區發展協會，成立臺灣企銀首家「銀髮樂齡學堂」，截至2019年12月累計已設立12家，熱心公益足跡遍佈全台。

臺灣企銀身為全國唯一中小企業專業銀行，以扶持中小企業成長及落實扶助銀髮族照顧關懷活動，為臺灣企銀長期發展願景，並藉由中小企業主認同，發行「銀色之愛信用卡」，依交易金額提撥千分之三專款作為公益基金，專款專用作為各社區「銀髮樂齡學堂」相關贊助經費，持續推動銀髮照護。

臺灣企銀本次攜手亞洲大學、信保基金力挺長照2.0，融資挹注彰化「秀老郎」長照機構，除與臺灣企銀落實福利社區化，營造永續、友善社區環境的理念相互呼應外，還盼能拋磚引玉，與各界攜手共創美好社會。

(工商 )