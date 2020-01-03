TVBS《天堂的微笑》劇情虐心，觀眾每週特別期待的片尾彩蛋，新一集邀演技派的六月演出，拍攝當時，六月正飽受上吐下瀉折磨，敬業的她一看到鏡頭秒變《酸甜之味》的「潘智恩」角色，「因為（腸胃炎）已經是第4天，差不多快好，上半身很OK，可以足夠應付拍戲，下半身我們就回家再說」。

根據「網路溫度計」台劇網路口碑調查顯示，《天堂的微笑》好評影響力達7.29分，網路聲量文章近6千篇；批踢踢台劇版LIVE文被推爆，眾網友邊追劇邊討論，林予晞日前也上線留言：「來找大家聊天了！天氣冷窩在家真快樂。」她一出聲就讓眾人驚呼「野生予晞出現」，還有網友順勢對她喊話：「承舒不要再幫孫先生找另一半了啦！」

拍攝當天，六月的腸胃炎尚未痊癒，「因為身為家庭主婦的我太勤儉持家，吃剩菜剩飯，然後就上吐下瀉了」。劇中她和黃尚禾（飾程向東）是同學，現實中兩人都曾在紐約求學，六月說：「他說有在紐約看過我，但我那時候都不知道他。」黃尚禾回：「那時候有幸遇到，但只敢遙遠地看她。」首次合作感想？黃尚禾對於六月的專業度讚不絕口：「六月姊（入戲）真快！」六月則幽默回：「還好我不是男的。」黃尚禾接話：「對對對，不然就不能這樣講了。」

劇中林予晞（飾趙承舒）的惡性腦瘤已嚴重影響視神經，看任何東西都模糊不清，她擔心時日不多，無法參與孩子的成長過程，特別化上老妝錄製感人影片，想留給孩子們一份珍貴的禮物。方志友（飾楊令悠）一家人始終保持著正面態度對抗病魔，但似乎還是擺脫不了命運，即將面對「生離死別」的殘忍考驗。本週六晚間十點鎖定TVBS 42台。

林予晞在劇中化老妝。

(中時 )