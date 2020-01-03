比賽過程中，川普一度撲倒麥馬漢，往他身上飽以老拳 (圖／翻攝自WWE YouTube)

獲得勝利後，川普在擂台上剃了麥馬漢一個大光頭 (圖／翻攝自WWE YouTube)

川普與麥馬漢在WM23上演的億萬富翁之戰 (影音取自YouTube/WWE)

國民黨總統候選人韓國瑜日前上《博恩夜夜秀》正面與韓黑對決，結尾時更表演膝蓋走路，給了博恩下馬威，影片點閱也飆升至550萬以上，但不少韓黑大酸「怎不去當藝人」、「像小丑一樣」，事實上美國總統唐納川普(Donald J Trump)也曾上世界娛樂摔角WWE表演過，過程中甚至還與WWE老闆文森麥馬漢(Vince McMahon)扭打在一起。

時間回到2007年，川普受麥馬漢邀請出席WWE，與他進行一段「億萬富翁之戰」恩怨劇情，當時川普扮演正派角色，而麥馬漢扮演著大反派，兩人各自選擇一名摔角選手決勝負，輸家要被剃光頭。

兩人在第23屆摔角狂熱大賽(WrestleMania XXIII)展開對決，最終川普所選擇的萊許立(Bobby Lashley)擊敗了麥馬漢所選的Umaga，麥馬漢當著現場數萬名觀眾面前，在擂台上被川普與萊許立剃了個大光頭，事後更在麥馬漢的光頭上噴滿刮鬍泡。而在比賽過程中，川普甚至因不滿麥馬漢頻頻干擾比賽，直接撲上前把麥馬漢壓在地板上痛扁一頓。

有趣的是，比賽結束後，麥馬漢黯然離場，川普留在擂台上慶祝，卻突遭傳奇選手「冷石」Stone Cold Steve Austin賞了一劑「斷頭台落下」(Stone Cold Stunner)，當場倒地不起，結束整段劇情。事後川普獲選進入WWE名人堂，Stone Cold在2016年受訪時還笑說「想都沒想過他會變成總統」。

(中時電子報)