郵局將推心花樣系列瓷器集郵商品「心花樣瓷杯」 21:352020/01/03 工商 孫彬訓 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 （中華郵政公司1月8日推出心花樣系列瓷器集郵商品「心花樣瓷杯」。圖／中華郵政提供） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 中華郵政公司訂於2020年1月8日推出心花樣系列瓷器集郵商品–「心花樣瓷杯」，每個售價新臺幣260元。 本商品係以中華郵政公司「2018臺中世界花卉博覽會紀念郵票」之文心蘭、劍蘭及百合等花卉圖案為設計元素，花卉簡潔優雅的綻放在多邊角造型瓷杯上，細緻優雅的設計，別具雅韻氣息與魅力品味，送禮自用皆宜，商品數量有限，請洽各地郵局、郵政博物館或至「中華郵政集郵電子商城」購買。 (工商 ) #郵政 #中華 #商品 #中華郵政 #瓷杯 也許您會感興趣 推薦閱讀 蘇花改將全線通車 紀念郵票周五發行 12:522019/12/30 生活 蘇花改通車 中華郵政發行郵票 13:342019/12/30 生活 中華郵政將於2020年1月3日發行蘇花改全線通車郵票 20:412019/12/30 財經 中華民國台灣化 兩岸更複雜 04:102020/01/02 政治要聞 外館元旦升旗 駐美外交官：台美關係成果豐碩 18:142020/01/02 國際 法雅客2019銷售排行榜 Apple包辦前三名 18:332020/01/02 財經 富邦媒2019年十大熱銷商品 i11登雙11、雙12檔期冠軍 04:102020/01/03 產業．科技 蔡英文對得起中華民國嗎 04:102020/01/03 時論廣場 百貨3C熱銷榜出爐 04:102020/01/03 時尚消費 郵局發行蘇花改全線通車郵票 誌慶1/6通車 21:192020/01/03 財經 財經熱門新聞 川普要去北京…陸慌了？專家曝驚天陰謀 - 財經 美晶片廠爆缺貨慘況！台積電竟中槍？ - 財經 三星搶發3奈米贏了？ 這資料一曝光...台積電竊笑 - 財經 剩3天...千萬發票3張未領獎 快檢查Email信箱 - 財經 美伊衝突擴大！ 美期指挫逾350點 白宮發布緊急安全警告 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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