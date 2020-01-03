中華郵政公司訂於2020年1月8日推出心花樣系列瓷器集郵商品–「心花樣瓷杯」，每個售價新臺幣260元。

本商品係以中華郵政公司「2018臺中世界花卉博覽會紀念郵票」之文心蘭、劍蘭及百合等花卉圖案為設計元素，花卉簡潔優雅的綻放在多邊角造型瓷杯上，細緻優雅的設計，別具雅韻氣息與魅力品味，送禮自用皆宜，商品數量有限，請洽各地郵局、郵政博物館或至「中華郵政集郵電子商城」購買。

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