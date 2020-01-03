2020大選，中南部的空汙問題對蔡總統連任產生負面效應，政務委員吳澤成今天在跨部會討論「空氣汙染防制行動方案」時表示，減碳減排為現階段國家最重要的施政方針，他要環保署加強監測並建議比照氣象預報，定期發布相關汙染源之統計數據情形，避免民眾產生大多係由燃煤電廠產生的錯誤印象。

蔡政府力推非核家園，民間團體公布，高雄市已連續3年蟬聯空汙第一。吳澤成今天邀集環保署、經濟部、交通部、台電公司及直轄市政府等機關開會瞭解環保署「空氣污染防制行動方案」執行成果。

環保署指出，若排除境外影響，以境內汙染源(100％)檢視下，工業源影響比率平均約占27.5％、移動源影響比率平均約占27.5％、逸散源影響比率平均約占45.0％，其中電力業部分則約占5.4％、營建工程約占3.3％，需要多方面進行改善，涵蓋各層面的管制措施就會展現效果。

工程會表示，在營建工程管制作業方面，依環保署統計，營建工程粒狀物削減率已從2016年54.6％提升至58.5％，營建工程空污防制設施符合率從2017年90.73％提升至92.25％(2019年11月底)。

台電公司表示，針對空氣污染減量已有短、中、長期改善策略，短期策略係友善降載及空污季環保停機，中期策略係配合空污行動方案推動電廠空汙改善計畫及選用更低硫份燃料油，長期策略係配合國家能源政策調整發電結構及更新機組為超超臨界機組，積極推動各項改善工作，以達成兼顧環境友善及穩定供電的目標。

環保署表示，為加強改善空氣品質，已自2017年12月起推動空污行動方案(2019年底屆期)，並以多管齊下方式達到各項降低空汙措施目標，刻正擬訂「空氣汙染防制方案（2020年至2023年）」（草案）預定近期發布，進一步強化固定源、移動源及逸散源汙染管制對策，以改善空氣品質。

吳澤成表示，空氣汙染防制是多元且全面性的，包括境外、境內各汙染源的影響，請環保署加強監測並建議比照氣象預報，定期發布相關汙染源之統計數據情形，避免民眾產生大多係由燃煤電廠產生的錯誤印象。

吳澤成最後表示，減碳減排為現階段國家最重要的施政方針，也是民眾殷切的期待，目前中央政府在空汙防制上已以跨部會合作的方式，與地方政府共同努力維護國人健康，攜手積極加速推動各項減碳與空污減排作為，以達成減碳目標與維護空氣品質。

(中時 )