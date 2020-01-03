想要讓婚姻常保新鮮，記得：永遠要把另一半當成愛人，而不是親人。

《幸福關係的七段旅程》作者、英國婚姻諮商專家馬修將大多數愛侶的關係發展分為6個階段：合而為一、築巢期、自我肯定期、合作期、適應期與重燃愛戀期。

其中，最容易「生病」的階段，就是從第5～25年的合作期與適應期，夫妻忙著養育子女、應付各式各樣接踵而來的外在變化，反而很少處理兩人的關係，愈來愈少表達情感，導致漸行漸遠。

一旦順利度過這兩個關口，進入第25～50年重燃愛戀期，往往最浪漫而且最親密，因為已經歷完整的循環，彼此依戀的程度甚至遠超過前面所有階段。

健康的身體要靠規律的作息與鍛鍊；伴侶間要永保愛人般的濃情蜜意，也必須細心呵護，平日保養得法，才能歷久不衰。

你是不是經常忽略一些充滿愛意的舉動，你想和伴侶重溫「戀愛」的感覺嗎？10秘訣，與另一半重新談愛：

1.傾聽

你平常花多久時間專心聽伴侶說話？有一個統計指出，戀愛中的情侶交談時，平均花75％的時間注視彼此，而一般的伴侶目光接觸只有30～60％。

心理學家魯賓指出，直視對方眼睛可以誘使大腦釋放苯乙胺醇，這是一種天然的腦啡，也是陷入戀愛的化學物質之一。當你全神貫注地盯著伴侶，讓他知道他的話被聽見了，而且你對他的話題感到興趣，一旦真正「聽」到彼此，自我意識感就會消失，彼此敞開心房，維持情感的親密性。

2.分享

伴侶要保持對話，而不是退回各自的角落。彼此分享感受、生活或家事片段，並融入在對方的情境裡，才能感同身受。

3.慷慨

為你的伴侶做一件他（她）不喜歡的工作，譬如拖地、打掃、洗車，或出其不意送一份小禮物、替他榨杯果汁、幫她放洗澡水，保證令他（她）感動萬分，立刻為愛情加分。

4.身體接觸

不一定是全心專注投入的性愛，譬如看電視時一起擠在沙發上，擁抱，親吻，坐車時摩擦輕撫伴侶的手背，或者替他按摩肩頸，都能增加親密感。

擁抱，親吻，坐車時摩擦輕撫伴侶的手背，或者替他按摩肩頸，都能增加親密感。（圖片來源：Pixabay )

5.分享幽默感

彼此私密的玩笑、打鬧或小小的裝瘋賣傻，都是增進感情的好方法。很多男人抱怨另一半有了孩子之後只顧專心做媽媽，忘了做女人的角色，「整天只會對著全家大小發號施令，以前那個愛撒嬌、愛作夢的女孩不見了，」帕森斯的《六人行不行》，就深刻描述在婚姻中失望與失落的男女。

6.支持

祝福或參與伴侶從事的嗜好活動，並給予讚美支持；若遇到對方進修、開會、出差，主動幫忙帶孩子，以及協助對方實現夢想。

7.一起玩樂

「玩樂的作用猶如潤滑劑，」布朗博士比喻，能夠一起玩樂的伴侶，可以增進彼此的適應性，關係才能長長久久；否則，不是勞燕分飛，就是變成「你走你的陽關道，我過我的獨木橋……，雙方像在生存耐力比賽，在不快樂的關係中度日」布朗建議，與其坐在那裡互相指責、數落對方，不如起身去發掘真正的歡樂。

8.額外的付出

伴侶間最感激對方的，往往就是對方最不容易做到的事，譬如以愉悅的態度面對難相處的岳母（婆婆）等。

9.嘗試新鮮事物

並不需要像「柯立芝效應」笑話的那隻公雞，更不需要更換伴侶，生活照樣可以找到樂趣，讓人興致勃勃。譬如一起煮三餐、到從未去過的地方旅遊、動手改造家中裝潢擺設等。

10.共同成長

不要把雙方的關係困在一層不變的模式，而是不斷探索彼此的新領域，一方面加入他的陣營，但也給對方空間「做自己」。譬如另一半喜歡閱讀，要容許他擁有專屬安靜的角落；另一半喜歡打球，你設法成為他的球友，或者至少可以在場邊當一名啦啦隊。

(中時電子報)