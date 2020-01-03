南投縣立委選舉第二選區公辦政見發表會，3日晚間登場，國民黨立委候選人許淑華，和民進黨立委候選人陳癸佑，針對兩岸關係、舉債問題、為何支持韓國瑜而非郭台銘等問題，激烈交鋒，砲火四射！

宗教聯盟立委候選人謝福全說，現在小黨林立，就是因為人民厭惡藍綠惡鬥，只有到選舉時才說愛台灣，而且，政黨協商卻忽視其他小黨和人民的權益，他希望終止藍綠惡鬥，並且廢除推卸任總統的禮遇！至於台灣基進立委候選人吳承叡、合一聯盟立委候選人傅文佐，並未出席發表政見。

「神力女超人」許淑華因抽籤順序，先發表中興新村再造、台中捷運藍線延伸到南投等政見；警官出身的「台灣戰警」陳癸佑，後續登場向許淑華叫陣，隨即點燃戰火！

陳癸佑表示，2020大選攸關台灣和子孫未來，所以要守護台灣顧主權，他並質疑許淑華，國民黨內總統初選時，為何不支持捐款給南投，興建棒球場的南投女婿郭台銘，而是力挺韓國瑜？而且，許淑華在南投市長任內，舉債3億多元，讓繼任者苦不堪言？

許淑華則質疑，民進黨說2020台灣要贏、要顧主權！到底台灣的主權怎麼了？至於國民黨內總統初選，黨內人士各有主張，她不必特別說明；她也曾經公開感謝郭台銘對南投的貢獻，但那是兩回事，不能混為一談！至於南投市長任內舉債，是因為興建南投交流道、祖師大橋等建設，地方支出的配合款。

(中時 )