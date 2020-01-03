美國右派媒體《福斯新聞》（Fox News）的法律評論員納波里塔諾（Andrew Napolitano）3日公開預測美國總統川普2020年「會與伊朗開戰」，以及「在海湖莊園私下會晤」俄羅斯總統普丁，但他不同意「川普與普丁兩人會脫光上衣合拍2021年月曆」。

這位新澤西州高等法院前法官的預測時值美伊關係急遽升溫，以及情治單位與國會議員一再警告務必提防俄羅斯干涉美國大選，在這樣的敏感時刻，納波里塔諾的預測到底是危言聳聽，還是確實意味2020是動盪加劇的一年？

納波里塔諾除了預測川普會與伊朗開戰，還預言川普會連任成功。以及年底前「更多美軍將派駐在全世界」。

預測係以問卷方式進行，提及普普兄弟情，納波里塔諾說川普會在海湖莊園私下會晤普丁。值得注意的是，這題的問卷調查有另一個令人噴飯的選項：「川普與普丁兩人同意脫光上衣合拍2021年月曆」，但納波里塔諾並未圈選這一項。此外，他也沒有選擇川普「打架次數會超過愛霸凌其他同學的小四生」。

在內政上，他預測川普會「放棄興建美墨邊牆」，因為建牆要徵收的土地地主是共和黨人，他們不願把土地賣給政府。

納波里塔諾與川普不對盤很久了。川普早已對納波里在福斯新聞台的評論嗤之以鼻，稱「蠢斃了」。還酸他因為未獲提名最高法院大法官而懷恨在心，故在電視上胡言亂語。

(中時 )