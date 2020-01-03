蔡依林（Jolin）的「Ugly Beauty演唱會」3日繼續High翻小巨蛋，今晚邀來鄧紫棋合唱彼此的經典曲〈說愛你〉及〈光年之外〉；兩人首度同台，Jolin說：「我其實一直很想見見妳本人，這麼小隻、怎麼唱歌這麼大聲！」鄧紫棋笑回：「沒有沒有，剛剛我們在後台合照，看到照片發現我的頭比Jolin大二倍！妳好小一隻啊。」Jolin開心說：「女明星最喜歡聽到『你好小隻』！」

Jolin唱完〈說愛你〉第一段，鄧紫棋驚喜現身延伸台，滿場萬名觀眾尖叫聲不斷，演出時向來酷帥有型的鄧紫棋，難得唱起甜美曲風的〈說愛你〉，她隨著Jolin搖擺身體，化身小女人對觀眾手比愛心。Jolin直言沒想到鄧紫棋會答應合唱這首歌，鄧說：「其實我第一首認識Jolin的歌就是這首，我小學的時侯在家裡不斷練這首，第一次完整唱完時我超有成就感！」

兩位天后首次合作，源於Jolin靈機一動，想為演唱會增添「新鮮感」、主動提出邀約，鄧紫棋開心地說：「雖然之前沒機會現場看Jolin演唱會，但曾在頒獎典禮上有親眼目睹她的LIVE表演，無論整體氣氛或舞蹈都很勁爆，這次收到Jolin邀請特別開心，我想歌迷應該也會覺得驚喜吧！」

這次巡演節目流程緊湊堪稱「全程無尿點」，欣賞過的歌迷個個大呼過癮；Jolin自周一起連續3場演出，昨天短暫休息，今起再唱三場，考驗體力和耐力。而演唱會安排的六大主題中，道具最多的「純真」章節，Jolin穿著童話感的蛋糕裙獻唱〈腦公〉，對滿場粉絲「撒嬌」喊：「老公，今天上班累嗎？感覺大家的心還在放假狀態，連這麼可愛的歌你們也能跳成這樣。」氣氛熱絡；張小燕、田馥甄、曾之喬，以及傅娟帶著女兒歐陽妮妮、娜娜及娣娣今到場欣賞。

蔡依林今繼續High唱小巨蛋。（凌時差提供）

張小燕今到場欣賞。（盧禕祺攝）

田馥甄今到場欣賞。（盧禕祺攝）

歐陽一家人到場欣賞。（盧禕祺攝）

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