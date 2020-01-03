民進黨嘉義市立委候選人王美惠將參加公辦電視政見會。（廖素慧攝 ）

嘉義市選委會舉辦2場立委選舉公辦政見會，4日電視政見會登場，8位候選人各有24分鐘發表時間，分2輪進行，每輪12分鐘，國民黨候選人傅大偉、民進黨候選人王美惠都參加，均強調為地方爭取建設，另1場政見會於7日下午6時在中正公園舉辦。

嘉義市立委選舉有8人爭取唯一一席，選將是歷屆立委選戰最多的一次，但戰況外張內弛，目前藍綠陣營僅對鐵路高架化經費、西區國民運動中心、大南方計畫等議題，曾隔空交戰，選將各自鴨子划水，少在檯面上交鋒，此次政見會是否會激出戰火，備受矚目。

傅大偉說，將參加電視政見會，說明他為嘉義市推出的「五幸福」政見內容，也會表明爭取鐵高經費由中央全額負擔、西區運動中心等地方重大建設。

王美惠說，會參加電視政見會，表達自己若當選立委，一定全力配合嘉義市政府積極爭取中央資源建設地方。此外，她認為選戰進入倒數計時，候選人拜票分秒必爭，應該24分鐘1輪就發表完政見，不要分2輪，以利候選人跑其他競選行程。

此外，嘉義市選委會協調10日選前之夜造活動，中山路分A區（北側）、B區（南側），A區有王美惠、無黨籍候選人蔡永泉、黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統、台灣民眾黨嘉義後援會，B區有傅大偉、統促黨、無黨籍戴寧、無黨籍陳泰山、國政黨郭瑞豐。無黨籍凌子楚未參加。

(中時 )