衛福部日前公告修正《長照服務機構設立許可及管理辦法》，允許私校以學校名義申請設置長照機構，遭教團抨擊「如張飛救岳飛一樣荒謬」。衛福部對此表示，私校原本就可以法人身分申請設立長照機構，因先前規定過於繁瑣，才會修法允許以學校名義申請，向衛福部提出申請前，仍須依《私立學校法》規定，報經教育部核准。

《私立學校法》第50條規定，「學校法人所設私立學校為增進教學效果， 並充實學校財源，於訂定章則報經學校主管機關及目的事業主管機關核准後， 得設立與教學、實習、實驗、研究、推廣相關之附屬機構。」有鑑於此，衛福部將高中以上的私校納入《長照服務機構設立許可及管理辦法》中的申請人，允許私校透過校長提出申請。

衛福部長照司副司長周道君表示，私校申請設立長照機構，必須於學校法人章程載明要從事長照，章程通過時已經需要董事會通過。若依照修正前規定，申請案由學校法人董事長提出，等於需再經過一次董事會，流程過於繁複，因此才改為校長提出設立申請。校長在申請設立機構前，仍須依《私立學校法》規定，報經教育部核准，並不會有教團所顧慮的情形。

(中時 )