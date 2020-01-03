20200102中天新聞 慟！ 「兵王」總士官長韓正宏罹難 部屬淚崩

黑鷹直升機失事，造成參謀總長沈一鳴、「兵王」總士官長韓正宏在內8人殉職，令全台灣人民心痛不捨；而退役陸軍少將于北辰更直言對韓正宏印象深刻，透露兩人過去互動，「所以為什麼我說大家都喜歡他、長官喜歡他、兵喜歡他，因為他是個勇於承擔的人。」

于北辰今(3日)在《國民大會》稱自己在民國90年到湖口擔任營長職務，韓正宏是隔壁營的營士官督導長，「我們常常會接一些重大任務，那長官其實對我們重大任務要求非常嚴格，那我們因為那時候年輕才30多歲，對任務的要求、達成率那是使命必達，常常會為了很多任務，弟兄冷我們也不管他，弟兄沒有吃飯我們也不管他。」

不過有次韓正宏看到于北辰因為任務沒有達成而氣呼呼的樣子，就跑來跟于北辰說：「報告營長你先不要生氣，弟兄都還沒有吃飯。」于北辰坦言韓正宏不講就算了，一講整個火上來，「我說弟兄沒吃，我也沒吃啊！做完再吃！」

「長官，因為你是長官，你不吃是你的選擇，但是你不能讓弟兄選擇不吃，讓他們吃完飯再做，沒有這麼急。」韓正宏這一句話讓于北辰瞬間冷靜下來，並開始對韓正宏感到好奇，「你不怕被我罵嗎？」韓正宏就回答：「被你罵我也要建議。」

于北辰：「所以為什麼我說大家都喜歡他、長官喜歡他、兵喜歡他，因為他是個勇於承擔的人。」強調為何韓正宏深受長官喜歡，一路高升，靠的決不是逢迎拍馬，「他的做法就是我做對的事，即使挨罵我也要說。」

(中時電子報)