日產汽車公司（Nissan Motor）前董事長戈恩2019年底從日本棄保潛逃，究竟是如何逃往黎巴嫩的，目前不清楚。日本媒體今天報導，黎巴嫩政府相關人士可能事先掌握訊息。

黎巴嫩裔法國籍的戈恩（Carlos Ghosn）因多項財務不當罪名，2018年11月在日本被捕，之後交保候審，但他去年12月30日以不明方式潛逃，抵達黎巴嫩首都貝魯特。

日本放送協會（NHK）今天報導，有關被告戈恩潛逃黎巴嫩一事，據說看似是戈恩的人一抵達貝魯特機場，就有黎巴嫩政府相關人士接機，可能黎巴嫩政府內部有部分人士事前掌握戈恩的行蹤。

戈恩因在有價證券報告上記載不實等罪名，在日本遭起訴，保釋中的戈恩不得離境，但他卻偷偷離開日本，12月30日抵達黎巴嫩，他發聲明表示，因為日本司法不公正，所以才逃離。

黎巴嫩治安當局的人士說，看似是戈恩的人搭乘私人飛機抵達貝魯特機場時，是利用VIP貴賓通道入境，當時有一名黎巴嫩政府相關人士用一輛車子來接他。

報導說，從這點看來，黎巴嫩政府內部人士很可能事先已掌握戈恩抵達貝魯特的訊息。

報導說，有黎巴嫩媒體報導，戈恩抵達貝魯特後，在非正式的情況下會晤黎巴嫩總統奧恩（Michel Aoun），但黎巴嫩總統府否認此事。

黎巴嫩代理司法部長瑟漢（Albert Serhan）對NHK表示，有媒體報導黎巴嫩政府可能協助戈恩的說法是不正確的。

瑟漢認為戈恩入境黎巴嫩是「合法的」。對國際刑警組織（INTERPOL）2日向黎巴嫩政府所發的紅色通報（Red Notice），要求逮捕逃亡的戈恩一事，瑟漢說，會詢問戈恩，進行必要的搜查。

(中央社)