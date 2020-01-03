國際桌球總會(ITTF)公布最新世界排名，台灣桌球小將林昀儒從第7名提升至第6名，續創生涯新高紀錄，僅次於大陸樊振東、許昕、馬龍、林高遠以及日本張本智和，本月22日將與鄭怡靜率領中華男女隊參加在葡萄牙貢多馬爾舉行的世界團體資格賽，只要能夠闖進前8強就能取得東京奧運團體賽入場券。

林昀儒目前的世界排名積分12585分，只落後張本智和30分，隨時有機會超前，但距離大陸四位選手有段差距。

女子世界排名台灣女將鄭怡靜從原本的第8下滑至第10，大陸選手在前十攻佔了6席，日本伊藤美誠與石川佳純分居第3和第9，新加坡馮天薇第8。

林昀儒和鄭怡靜已經聯手奪下東京奧運混雙賽門票，兩人接下來將參加世界團體資格賽，中華男子隊將與其他33個國家捉對廝殺，女子隊則是和其他29個國家展開較勁，只要能夠晉級前八強就能獲得奧運門票。

截至目前為止已經拿到東奧男女團體賽入場券的國家分別有主辦國日本、大陸、美國、德國、巴西、澳洲和埃及。

(中時 )