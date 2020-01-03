中央氣象局表示，明(4)日屬於穩定的天氣型態，東北風有稍微增強，中層水氣稍微增加，基隆北海岸、東半部地區及大台北山區有局部短暫雨機率發生，其他地區則不受影響，周末屬多雲到晴的天氣，適合闔家出遊走走。

氣象局預報員陳建安表示，明日大陸冷高壓稍為增強，中層水氣也稍微增多，局部地區提醒民眾隨身攜帶雨具，好天氣將持續到下周二(7)，周三(8)有另一波東北季風南下，屆時又會回到濕冷的天氣。

陳建安指出，明天各地日夜溫差大，低溫15至18度間，桃竹苗地區因輻射冷卻緣故，低溫可能下探11度；白天北部約23-24度；東半部22-23度，中南部約24-26，另外中南部清晨有起霧機率，清晨行車務必注意安全。

環保署空氣品質預報顯示，明天環境風場以偏東風為主，西半部位於背風側，風速偏弱，清晨及夜間污染物易累積，白天時段風速稍增強，竹苗以南地區空氣品質可望轉好；北部、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；竹苗、雲嘉南空品區、馬祖及金門為「普通」等級，中部及高屏空品區為「橘色提醒」等級。

(中時 )