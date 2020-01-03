除捐贈一百萬助瑪利亞極重多障服務大樓興建外，鄉野情戶外休閒中心負責人王世杰（右2）、余幼絢（右3）賢伉儷，3日也捐出二輛外展服務車予台中市兒童發展社區資源中心。（黃國峰攝）

得知瑪利亞「極重多障服務大樓」即將動工，但經費還差3500萬元，繼去年捐贈100萬元的中市鄉野情戶外休閒中心負責人王世杰、余幼絢賢伉儷，3日再次捐出100萬元幫助「極重多障服務大樓」及二輛外展服務車予台中市兒童發展社區資源中心，並自我期許今年繼續努力，能在幫助有困難需要幫助的人。

鄉野情戶外休閒中心負責人王世杰表示，社會上很多需要幫助的人，幫助永遠不嫌多，自己多年前已開始作公益，但能做的有限，期盼拋磚引玉，讓大家一起關心社會，會捐贈瑪利亞社會福利基金會，也是藉由市府社會局的推薦，找出最有需要的公益單位，新年之際期許自己能夠持續做對社會有所貢獻的事，集結大眾的力量關懷需要幫助的弱勢族群。

台中市府社會局長彭懷真表示，感謝王世杰、余幼絢賢伉儷的愛心來幫助瑪利亞基金會的學員，慷慨解囊幫助瑪利亞「極重多障服務大樓」的興建外還捐贈兩部外展服務車，藉此號召社會各界響應捐助。

瑪利亞啟智學園李琇菁園長表示，瑪利亞「極重多障服務大樓」工程預算2億4千萬元，目前尚缺3500萬元，感謝王董事長支持讓這個擴園計畫能早日順利完成，大樓完工後每年約可提供約三萬人次的專業復健與生活學習教育。

由於適逢鄉野情負責人王世杰生日前夕，瑪利亞基金會的學員，還特別烤了生日蛋糕給王叔叔，祝他生日快樂，早療學童與老師們齊唱生日快樂歌祝福，王世杰感動地與學童一起吹蠟燭許願，期許自己能持續為弱勢者伸出援手，讓愛永不止息。

(中時 )