台大政治系教授蘇宏達今在臉書以「說謊是掌權者的特權」，質疑民進黨立委林靜儀造謠，韓辦總發言人王淺秋對此表示，林靜儀言論遭外媒打耳光，正說明蔡政府毫無中心思想，違背創黨理念；國民黨文傳會主委程美華抨擊，民進黨抛棄民主與爭取言論自由的初心，將民眾帶入綠色恐怖的惡夢中，中華民國的民主自由被破壞殆盡。

王淺秋說，此時應不分藍綠為罹難者祈福，但林靜儀卻在分化國家、徹底箝制言論自由，不小心說出心裡話，連「叛國罪」都講出來，顯現反滲透法最終精神。

王淺秋批評，林靜儀的言論在被國外記者質疑與打耳光的過程，完全說明蔡政府毫無中心思想，無法對兩岸溝通有所貢獻，更難以交代與創黨理念矛盾，請民進黨說明此時要帶給台灣人民什麼，還是只是在鞏固政權。

國民黨文傳會主委程美華指出，蘇宏達教授所言，直指蔡英文政府執政三年多來的傲慢與濫權，拿到權力之後，不顧民眾託付，採取兩套標準行事，製造對立，並且透過立法院多數優勢，暴力通過國安五法與反滲透法，箝制人民言論自由，甚至放言將持續訂定媒體管制法規，企圖打壓第四權。

程美華砲轟，民進黨早已抛棄民主與爭取言論自由的初心，將民眾帶入綠色恐怖的惡夢中，中華民國的民主自由被破壞殆盡。

(中時 )