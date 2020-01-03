針對張善政的選舉公報學歷只寫台大學士學歷，後來拿出史丹福碩士畢業證書影印本。網路節目主持人彭文正直指，張善政一秒證明學歷，蔡英文卻5年還說不清楚。

彭文正在《政經關不了》指出，張善政在選舉公報上的學歷，寫著台灣大學土木系畢業學士，他把史丹福碩士及康乃爾大學土木工程博士學位寫在經歷欄。彭分析，第一個他是假學歷經不起檢驗；第2.臨時找不到，因為張善政搭檔選副總統，應該是在這一、兩個月之內的事情，被洽詢是在3個月、半年之內，一般人一下子去找還真找不到，補發還要一段時間，要跟國外聯繫、需要公正正常程序。

彭文正接著酸說，不像某人拿個皮箱去找前任校長紀登斯（Anthony Giddens），再找倫敦政經學院政治理論學者David Held就可喬一個畢業證書。或是淘寶買比較快，兩個禮拜就可拿到，要多精美就有多精美，淘寶還可以帶你去認證，認證下來才付錢。

張善政、蔡英文證書差別在哪？彭文正認為，張善政畢業證書的問題，經過兩天的喧騰，他二話不說，在他的臉書PO出畢業證書。他的畢業證書影印本紙張顏色有點不均勻，代表有一點時間，這張紙也有一點年代，算一算大約35、6年。張善政跟蔡英文幾乎是同一時間畢業的，張善政是1981年畢業，所以色澤不均勻。不像蔡英文那張，彷彿剛剛去過淘寶，或像是經過高人指點，跟別人借來後拚貼上去的，因為拼貼之後把他放大，名字附近有個小點。

彭文正表示？為什麼蔡英文老是拿影印本，因為影印本無法還原同位素的基本性質。蔡有1984年影印本，怎沒1984年正本，影印本背景色是清晰的，可以證明是最近才去影印的，證明手上有正本，那為什麼不拿出來？質疑正本經不起顏色、油墨、光線的檢驗。

(中時電子報)