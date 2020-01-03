很多人對金屬首飾過敏，據美國的統計，女性比男性還容易過敏（女性24-36%、男性7-15%）。

李小姐的耳環堆滿首飾盒卻都不戴，二十多歲時她常戴，但漸漸的發現每戴就耳垂上的穿洞癢癢痛痛，有時還會有點發炎，摸到自己的耳洞流出濕濕的組織液……。

張先生一直都手錶戴不住，因為每戴就手腕紅紅癢癢，久而久之還會皮膚發黑、形成一個手脿狀的硬皮，出汗後，疹子隨汗水而延伸擴大面積，他只好放棄手錶而靠手機來探看時間……。

其實，銀首飾過敏就是對鎳過敏。由於純銀太軟，不適用於珠寶首飾，為了提高光澤和強度，將鎳加入92.5%的純銀裡。除了珠寶，鎳還存在於手機、硬幣、拉鍊、眼鏡框、皮帶頭、鑰匙裡。

李小姐二十多歲時不會過敏，卻三十幾歲開始戴不住，是因為珠寶首飾表面處理過，經過十年，珠寶表面開始掉色，露出裡面的鎳被氧化，經由皮膚接觸摩擦、汗水融蝕，在首飾四周與下面的皮膚上，產生接觸性皮膚炎，如紅腫發炎、發癢且乾燥；嚴重的首飾過敏還會讓受傷部位的皮膚產生鱗片，有時又會併發起水泡或起疹子，端看你佩戴的是什麼首飾。

有些首飾鍍金受到各種因素衝擊褪色了，讓首飾局部或是戴著首飾的身體部位也跟著變成黑的、藍的甚至綠的，看起來有點怕人，不過有的情況較為輕微的，直接用水沖洗掉就沒有事了。所以首飾接觸的皮膚變色不一定就是過敏反應。

嚴重的首飾過敏還會讓受傷部位的皮膚產生鱗片，有時又會併發起水泡或起疹子，端看你佩戴的是什麼首飾。（圖／Pixabay）

最近有很多喜慶社交場合需要首飾妝扮，如何預防過敏呢？

1.簡單在家就可測試；可以把含有鎳的硬幣貼在自己胳肢窩長達48小時，會癢癢且紅腫就是對鎳過敏。

2.當然釜底抽薪，就是不戴。

3.如果非戴不可，就塗抹保濕、抗組織胺或氫羥腎上腺皮質素成分的軟膏塗抹保護皮膚（可以在藥房買得到）。

4.或把銀首飾鍍金，讓鎳不要露出來。

哪麼該如何治療？

若你發生鎳過敏，也可以塗抺含氫羥腎上腺皮質素成分的軟膏或冷霜或乳液，吞服抗組織胺藥。但如果皮膚燙、紅，或還含有濃液，要馬上去看皮膚科醫師。

不要小看鎳過敏，一旦對鎳過敏的體質形成，就會終身伴隨你。所以做到下列幾點，你就安全了：

●如果要穿刺耳洞或是刺青，一定要消毒完全的器具，消毒的等級要到外科手術級數，因為這些穿刺的工具可能都含有鎳。

●最好配戴的是不鏽鋼或是18K金或是24K金的首飾，選配不含鎳的首飾如銅、鉑(白金)都有純的，如果不小心買到鎳成分的，在首飾上塗抺指甲油隔絕皮膚就可以避免過敏。買眼鏡框也首選塑膠框或是鈦金屬框。有些主要銀成分的首飾珠寶，添加的不是鎳，而是鉑(白金)，可以挑選這種的珠寶。

●買塑膠勾扣的胸罩，選配皮錶帶或塑膠手環的手錶。

●如果你真的是強烈對鎳過敏體質，那吃東西也要小心，部分綜合堅果和巧克力都含有豐富的鎳，最好也不要吃比較好。

參考來源：livestrong、webmd、healthguidance

(中時電子報)