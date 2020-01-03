三星電子2日公布，2019年5G手機銷量達670萬支，銷售成績超越公司原本預期的400萬支，並拿下全球逾半數5G手機市場市占率。

三星援引市場研究機構Counterpoint Research的數據表示，2019年的5G手機銷售數據，約占全球5G智慧型手機市場53.9％的市占率。

670萬的銷量在手機市場或許不算多，但該數據已經優於三星預期。三星首款5G手機Galaxy S10 5G在2019年5月上市，三星在同年9月的柏林IFA電子展透露銷量為200萬支，並預估全年可望賣出400萬支。

在S10 5G問世之後，三星又推出4款Galaxy旗艦系列5G手機，包括Note 10 5G、Note 10+ 5G、A90 5G，以及Galaxy Fold 5G。

三星與美國電信龍頭威瑞森（Verizon）合作推出Galaxy S10 5G，威瑞森在此之先前推出摩托羅拉5G手機Moto Z3。

三星預計在2020年第一季在韓國推出首款5G平板電腦Galaxy Tab S6 5G。三星行動通訊部門研發主管Roh Tae-moon透過聲明稿表示，2020年將是Galaxy 5G發光的一年，公司將5G引進更多裝置類別，帶給消費者前所未有的體驗，我們對此感到相當興奮。

三星較蘋果等對手更早跨足5G手機領域，擁有「先行者」優勢。市場預期蘋果要到2020年底才會推出首款具備5G功能的iPhone。

全球最大通訊設備業者華為落難，讓三星坐收漁翁之利。華府自2019年5月起禁止美國企業販售重要技術和零件給華為，這項禁令重挫華為稱霸5G市場的雄心。

首爾大信證券（Daishin Securities）分析師樂觀預期，三星可望成為大陸以外地區，唯一的5G手機製造商。

2020年預料是5G大鳴大放的一年，各家Android旗艦手機將搭載高通為5G打造的Snapdragon 865處理器。

(工商 )