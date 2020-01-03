2020年第一個交易日蘋果股價衝破300美元大關，再次改寫新高紀錄，將公司市值推升至1.33兆美元，穩坐美國市值龍頭寶座。

蘋果股價2日收盤勁升2.3％，以300.35美元作收，較華爾街平均目標價266美元高出近13％。

美國市值二哥微軟2日股價收高1.85％，市值達1.23兆美元。

蘋果股價由200美元升至300美元，剛好花了6個月的時間。2019年7月1日蘋果股價跨越200美元大關，此為2018年中以來首見。換言之，蘋果的市值在185個交易日間增加了4,440億美元，平均每日增加24億美元。

蘋果在2014年6月宣布將股票1股拆為7股。在股票分割計畫之前，蘋果股價在2010年10月13日首次觸及300美元價位。

大陸相關利多消息是蘋果2日股價再創新高的推手之一。大陸央行調降金融機構存款準備金率，刺激消費者需求，加上中美預計在1月15日簽署第一階段貿易協議，激勵美股3大指數開紅盤。

在此同時，蘋果與HBO前執行長普雷普勒（Richard Plepler）達成協議，後者將為蘋果串流服務Apple TV+製作節目內容。

市場看好蘋果揮軍影片串流業務，以及iPhone需求減弱憂慮減輕，蘋果股價在2019年狂飆89％，約是標普500指數全年漲幅29％的3倍，一舉扭轉2018年下跌逾6％頹勢。自2009年來，蘋果股價翻漲十倍。

Wedbush證券公司分析師伊弗斯（Daniel Ives）表示，許多投資人認為蘋果成長神話已經結束，但蘋果執行長庫克（Tim Cook）成功帶領公司對抗大陸經濟成長減速，解決與高通的專利訴訟大戰，推出熱銷的新版手機iPhone 11。

伊弗斯樂觀看好iPhone銷售前景，預估2020年稍晚問世的5G iPhone將帶動消費者換機潮。

(工商 )