美國2日發動無人機空襲伊拉克巴格達國際機場，擊殺伊朗軍方領袖與數名親伊朗的伊拉克民兵，伊朗已揚言將採取報復，中東緊張情勢急劇升高，新年開紅盤表現不俗的歐美股市應聲拉回重挫，油價則跳漲4％，布蘭特原油逼近70元大關。

歐股周五跳空開低，德國股市跌勢尤重，大跌1.7％，法國股市跌0.6％，英國股市下滑0.4％，Stoxx 600歐股指數報416.60點，大跌0.7％。

周四才剛改寫歷史新高的華爾街股市跟著開低，道瓊工業指數跳空大跌250點或0.9％，標普500與那斯達克指數分別挫低0.8％與0.9％。

布蘭特原油期貨一度衝破69美元，來到69.31美元，創8個月新高，大漲4.1％，紐約輕甜原油期貨同步跳升3.9％，報每桶63.57美元。

受惠於資金湧入避險資產，日圓兌美元大漲0.5％，來到108.07日圓，美元指數亦走強0.2％。

野村外匯策略師羅奇斯特（Jordan Rochester）指出，「美國空襲行動引發地緣政治緊張情勢升高，加上油價暴漲，更加刺激資金湧向避險資產。」

百達資產管理公司首席策略師鮑利尼（Luca Paolini）表示，「股市一直以來雖然多頭氣盛，但其實地緣政治風險並未消失，這次情況證明當市場過度樂觀時，一點風吹草動都能瞬間讓整個風向逆轉。」

美國總統川普周四深夜下令出動無人機空襲巴格達國際機場，成功擊殺伊朗革命衛隊指揮官蘇雷曼尼（Qassam Soleimani）以及包括伊拉克親伊朗民兵組織等多名重要幹部。

伊朗外長薩立夫抨擊美國空襲為「國際恐怖主義的行為」，伊朗最高領袖哈梅尼（Ayatollah Ali Khamenei）並矢言，為發動空襲的罪犯發動強烈的報復。

美國與伊朗近年關係本就緊張，美國並主導對伊朗發動國際聯合制裁，尤其是封殺伊朗原油流入國際市場，不過根據國際貨幣基金（IMF）的統計，封殺伊朗原油的制裁效果不彰，2019年伊朗平均每日原油出口量仍達59.9萬桶。

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