為感念故參謀總長沈一級上將等八名將士英勇殉職，國防部今(3)日表示，將在4、5日兩天，從上午9點至晚上9點，開放台北賓館供全軍官兵及全國民眾向沈參謀總長、韓正宏總士官督導長、于親文副局長、洪鴻鈞助理次長、黃聖航侍從官、葉建儀分隊長、劉鎮富飛行官、許鴻彬機工長等殉職將士獻花、點燈，追思並致意。

國防部指出，八位將士皆為國軍重要棟樑，一生功在國家，為國服務奉獻，以身為軍人為榮。發生此一令人遺憾的事故，國家痛失英才，家庭告別摯愛，全軍官兵更備感失去好長官、好袍澤的不捨與哀慟。

將士殞落，舉國同悲。國軍會牢記肩上扛著國家交付的職責，延續殉職袍澤的大愛，繼續無悔、無懼，默默守護大家所深愛的家園。除黃聖航侍從官已依照家屬意願移靈返回苗栗，七名殉職將士靈堂已設於三軍總醫院懷德廳供上香弔唁；另經治喪委員會與家屬開會討論，公祭訂於1月14日假空軍松山基地指揮部辦理，以表尊崇。

祈願逝者安息、傷者康復、生者節哀與堅強。

(中時 )