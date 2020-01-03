選戰倒數，民進黨因黑鷹直升機失事暫停3天的競選活動，預計5日恢復；國民黨總統候選人韓國瑜4日將赴台南與立委候選人洪秀柱合體造勢，晚間在台北發布「國政領航台灣起飛政策」。

《中央社》報導，黑鷹直升機2日失事，舉國哀慟，民進黨與國民黨總統候選人都宣布暫停選舉造勢活動及相關行程。民進黨發言人劉康彥受訪指出，黨主席卓榮泰下達競選活動一律停止到4日，因此5日會陸續恢復競選活動。

民進黨原本規劃從1月開始有20場造勢活動，包括1月5日在台南市、桃園市、新北市有競選活動，另外，1月6日總統蔡英文、民進黨副總統候選人賴清德、副總統陳建仁、民進黨主席卓榮泰也規劃啟動全台車隊掃街，蔡總統從屏東楓港出發往北掃，賴清德從新北萬里出發往南掃，陳副總統從高雄旗山往東，卓榮泰從北投出發。

國民黨方面，韓國瑜明天開始恢復行程，明天下午將赴台南出席「顧台灣護憲大會」，與洪秀柱合體造勢，藉由大型造勢活動，拉抬總統與立委選情。

國民黨輔選人士表示，去年台南立委補選，台南市黨部主委謝龍介得票率是國民黨史上最高，「算是鬆動了原本極綠的土壤」，韓國瑜選在選前黃金週走訪台南，就是盼再翻動既有的選民結構，努力縮小在南台灣與綠營的差距。

韓國瑜明天結束台南造勢後立即北上，與副手張善政一起出席「國政領航台灣起飛政策發布會」。韓陣營幕僚說，過去已經發布各領域政策，這一次的發布會，是在韓國瑜全台傾聽之旅結束後，所做的融合和微調版本，將向民眾完整報告。

5日韓國瑜將回防北台灣，走訪桃園、新北、台北，為立委候選人輔選。韓陣營幕僚說，接下來6、7、8日的行程配合各地方黨部規劃，以輔選立委為主。

報導說，外傳韓國瑜女兒韓冰近日可望在造勢場合現身，近韓人士表示，韓冰應可為韓國瑜催出不少年輕選票，最後幾場造勢韓冰有機會現身。

(中時電子報)