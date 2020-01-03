林宜輝總算打出加盟裕隆納智捷的個人代表作 ！靠著林宜輝拿下本季新高18分，基恩也有23分，「男模」呂政儒19分，裕隆3日以85比74逆轉擊敗台銀，裕隆執行教練李啟億說：「宜輝一開始來我們這裡太客氣了，現在總算好多了！」

「宜輝過去在達欣打球時期，感覺就像擁有捨我其誰的霸氣，沒想到他來到裕隆，反而變成含蓄了，幸好最近慢慢跟他溝通過後，他才逐漸變好，」李啟億說，「今天下半場要不是靠著他跟男模一起飆分，我們也不可能把比分追上。」

隨著達欣男籃宣告解散，林宜輝去年9月總算點頭加盟裕隆，跟呂政儒、簡浩組成聯盟最強鋒線組合，「其實我本季前3周狀況並不好，多虧教練團與隊友一直鼓勵我要打開一點，別再想那麼多，我才有辦法慢慢找回屬於自己的節奏。」

儘管裕隆目前6勝4敗，穩居聯盟第2，卻跟開季8連勝的台啤之間，仍有3場勝差，想要追上並不容易，李啟億說：「我們從一開季，就把台啤當作主要假想敵，畢竟他們除了本土優異，兩名洋將也都不錯，我們仍會努力追上他們的！」

台銀此役賽前才突然得知小洋將麥特瓊斯，將因右腳阿基里斯腱受傷缺席，也讓台銀教練團調度亂了手腳，台銀總教練陳國維表示，「我們很明顯下半場進攻找不到節奏，陷入進攻的空前低潮，但接下來不管瓊斯能否上場，我會持續鼓勵。」

陳國維賽後仍對裁判尺度很不滿意，強調在身體接觸上面的犯規吹判，兩隊有著很明顯的不同，「雖然我們進攻確實打不好，可是我發現根本沒辦法跟裁判溝通，你們沒看到連啟億哥也都生氣了，尺度這樣子跑來跑去，讓我們無所適從。」

(中時 )