新北市「金瓜寮溪自行車道」是一條依照山林、公路等地形，所規畫出來的自行車道，目前沿途茶花盛開。（坪林區公所提供／葉書宏新北傳真）

新北市「金瓜寮溪自行車道」是一條依照山林、公路等地形，所規畫出來的自行車道，沿途親近可見金瓜寮溪地形景觀，散發著與其他自行車道不同魅力，深受民眾喜愛，尤其沿途茶花盛開時，更添山林美景。

目前金瓜寮溪自行車道旁茶花正逢盛開花季節，每年11月至翌年4月為茶花開放花期，其中又以1至3月為盛，來金瓜寮溪自行車道悠閒騎單車、欣賞盛開粉紅茶花，絕對有不一樣的賞花體驗，對於喜愛賞花及騎車的民眾，絕對不容錯過。

坪林區長施明慧表示，坪林環境優美，自然生態豐富，曾入選2018年全球百大綠色旅遊地，更獲得2019年台灣經典小鎮與城鎮品牌獎的肯定，顯見大家已逐漸看到坪林之美。

坪林區公所將於今年舉辦坪林之美短片比賽，呈現方式不限（圖片、照片、動畫、戲劇均可），收件日期至2020年4月1日止，最高獎金有3萬元，每年1至3月坪林各處景點將會陸續開滿茶花及櫻花，歡迎愛花、愛大自然與愛喝茶的民眾，來坪林喝好茶、遊坪林拍美景，歡迎大家踴躍投件比賽。

(中時 )