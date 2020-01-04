美國今天一早空襲伊拉克首都巴格達，擊斃伊朗高階將領「聖城部隊」指揮官蘇雷曼尼。法新社特派員報導，數以萬計伊朗民眾今天在首都德黑蘭走上街頭，抗議美國的「罪行」。

示威群眾在主麻日聚禮結束後湧入市中心數個街區道路，他們手舉蘇雷曼尼（Qasem Soleimani）相片的海報，高呼「美國去死」。

伊朗「伊斯蘭革命衛隊」（Islamic Revolutionary Guard Corps）證實，負責境外任務的聖城部隊（Quds Force）指揮官，在巴格達遭美軍殺害。

今天示威群眾有男有女，許多是年長者，有些人還高舉伊朗最高領導人哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）的相片。

他們齊聲喊：「邪惡萬物的軸心是美國。宗教與可蘭經的格言是美國去死。喔！我們的革命領袖，安息吧，安息吧。」

國營「伊朗通訊社」（IRNA）報導，在阿拉克（Arak）、博季努爾德（Bojnourd）、哈梅丹（Hamedan）、霍爾木茲甘（Hormozgan）、薩南達治（Sanandaj）和瑟姆南（Semnan）等多座伊朗城市，今天也出現類似示威活動。

蘇雷曼尼是伊朗最受歡迎的公眾人物之一。他位於伊朗中部的家鄉克爾曼（Kerman）也出現民眾自發聚集悼念。

(中央社)