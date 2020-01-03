台鐵南港車站去年發生旅客落軌遭列車撞擊身亡案件，士檢認為，站務佐理吳一正疏於注意，旅客坐在月台、落軌到遭撞長達4分鐘都沒發現，貿然給予通行號誌，依過失致死罪起訴。

士林地檢署今天提供的新聞資料指出，吳男為台鐵南港車站站務佐理，民國108年8月26日下午擔服行車轉轍等勤務，並負責守護平交道，嚴密阻止事故發生。

一名王姓女旅客在當天下午14時45分1秒許，一個人坐在第一月台1車處；18秒過後，王女掉落軌道；14時49分許遭列車撞擊，送醫急救後宣告不治。

起訴書指出，吳男在列車進站前，從聯絡室走到第一月台13車處監看列車，並給予進站准許號誌前，應可透過月台上的監視器查知王姓旅客動向，竟疏未注意即時加以警告。

此外，自王姓旅客坐在月台上到遭列車撞擊的4分鐘內，吳男原應注意月台及軌道的安全狀況，卻未注意王女已落軌，貿然給予准許進站號誌，導致王女遭撞擊身亡。

吳男否認過失，辯稱沒看到軌道上有旅客，也沒有其他旅客反映異狀，而且他工作地點在13車處，離1車處距離遙遠、光線昏暗，且監視器有死角，旅客掉在軌道邊緣，很難發現。

但檢察官勘驗現場後認為，吳男可透過月台上的監視器清楚看到1車處的情形，而且死者從坐在月台到遭撞擊期間長達4分鐘，當時月台1車處沒有其他人，並無難以發現的情形，認定吳男疏未注意、顯有過失，依法起訴。

(中時電子報)