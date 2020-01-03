洛馬公司發佈2019年生產報表，顯示該公司去年共生產了131架F-35戰機，其中有81架交付美國軍隊，俄羅斯摔了量產首架後交了白卷，大陸公開的只有新服役的一個大隊約20架。尤其殲-20發動機的問題還在邊做邊改，量產速度有限。至於大陸另一款5代機FC-31，雖然討論很多，但終究進度太慢，還看不到可能的量產日期。

美媒《華盛頓郵報》指出，洛馬生產的131架中，除在美軍服役的之外，還有30架交付給項目夥伴國，有23架賣給其他軍售客戶。即便如此，美空軍一年服役81架5代戰機，也再次刷新紀錄。

《新浪軍事》報導說，相比美國一年下來服役5代機的數量，俄羅斯顯得非常寒酸，原計劃在2019年12月27日服役首架量產蘇-57戰機，但這架蘇-57卻在24日墜機，俄羅斯已下令所有蘇57原型機停飛，並對量產型蘇-57進行改進，這意味著俄軍在2019年服役5代機項目上交了白卷。

大陸殲-20在去年的產量尚未公開，而公開換裝殲-20的只有一個飛行大隊，大約在20架左右。殲-20的產量遠遠不如F-35的原因很多，包括其意向訂單多達3000架，又大量外銷，生產線可以全力開動，加上F-35技術狀態穩定，量產可以加速。

此外，殲-20也無出口打算，計畫總產量比F-35少得多，而且殲-20至今技術上還不完整，新型發動機尚未裝備，只能邊少量生產邊改進。雖然去年底，殲-20已公開換裝渦扇-10發動機的照片，但它依然不是殲-20的最終動力，因此今年的產量依然不會提高太多。

報導表示，大陸雖然還有另一款5代戰機FC-31，但依然處於原型機試飛的狀態，目前FC-31擁有試飛的原型機仍然不足6架，1.0型的FC-31與2.0版的FC-31在氣動外形上有較為明顯的變化，這說明它最終氣動外形尚未確定，連全部的試飛科目都沒有進行完，因此在2020年FC-31依然無法量產服役。-

(中時電子報)