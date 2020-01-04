梁正群感謝前輩王琄、陳竹昇的提點。粘耿豪攝

梁正群學著放鬆自己。粘耿豪攝

梁正群婚後生活幸福。粘耿豪攝

梁正群心思細膩、多愁善感。粘耿豪攝

梁正群希望新年多些不同挑戰。粘耿豪攝

梁正群（右起）飾演柯叔元的秘書。民視提供

梁正群（右）飾演柯叔元的秘書。民視提供

梁正群（左）劇中常要喬事情。民視提供

梁正群（右起）、李之勤。民視提供

導演梁修身與太太。取自臉書

梁正群帥氣的一面。取自臉書

梁正群去年12月中與圈外小他6歲的老婆結婚滿2周年，從紙婚、棉婚到現在將邁入皮婚，他認為經營婚姻最大心得是「沒有什麼過不去的」。他當時低調沒辦婚宴、沒拍婚紗照，如今覺得女人一輩子至少要穿一次白紗，「她覺得麻煩，也沒想這件事」，擔心給老婆的驚喜變驚嚇，暫時先打消念頭，夫妻倆連生小孩也不急，順其自然。

梁正群7年前曾與交往15年的女友Anita在加拿大結婚，4個月後因個性不合閃離，他深受打擊，一度覺得生命失去意義，花了近2年才走出婚變陰霾。他和前妻幾乎沒共同朋友，但其實他知道前妻多年前已找到幸福。原來是因為當時不歡而散，分開3年後，前妻聯絡要結婚了，才找他一起去戶政事務所辦離婚手續，「後來就不方便再聯絡」。

心思細膩、自我揶揄個性帶點厭世感的梁正群，2年前再婚時曾擔心又再搞砸，顯然是多想的，他現在持續朝幸福開心路上，形容射手座的老婆「寶姐」個性樂觀、有時活在自己世界，「很多時候她是男的，我是女的」。上段失婚經歷多少讓他有所體悟和成長，「夫妻相處就是要找平衡點，現在選擇當下不吵，而是先冷靜不說，第2天再好好聊一聊」。

梁正群自認個性悲觀，老婆的開朗個性對他幫助很大，40歲的他總被關心做人進度，他說和老婆對家庭生活很隨性，現階段這樣也滿好。「寶姐」去年到北京工作，梁正群沒工作時，平均2周去一趟，也靠視訊保溫感情，「這2年有些變動，所以生孩子的優先順序就排到後面，工作慢慢穩定比較實際」，彼此有信任感，心在一起、距離就不是問題了。

梁正群有個導演老爸梁修身，現在對他最大課題不是婚姻而是親情，「我們不是很懂得溝通的父子，現在住一起，每天起來就是打開電視和他一起看NBA球賽，但他也慢慢接受我們觀念的差別」。梁正群跟爸爸講話有時容易不耐煩，「他一走掉，我心裡就有很大愧疚感」，因此他也有出書想法，透過文字自我療癒，「也許寫得過程可以找到解決方法」。

父子看似心有千千結，不過梁正群先前以《最後的記憶》阿茲海默症角色，在寧波微電影節榮獲最佳男演員獎，梁修身以兒子為榮。演了10年戲的梁正群，首次以演員身分獲獎，感到意外又驚喜，這部短片描述年輕的男主角罹患阿茲海默症，最後不認得另一半，有場被醫生宣判得病，他和飾演老婆的李千娜在地下道情緒崩潰的戲，令他印象深刻。

梁正群近來在民視、公視戲劇《鏡子森林》飾演官員的機要秘書，「我最大體悟是，喬事情真的很難」。導演鄭文堂當時拍攝時，在現場一定召集所有演員討論，傾聽演員想法，「某種層面像集體創作，和導演工作很舒服，導演給演員很大空間，抓到角色樣子或導演想呈現樣子，大家就會有默契，到後來大家想法愈來愈接近，討論的時間也愈短」。

他分享，「柳肇維是個需要沉澱的角色。每次上戲前一晚我會用花15分鐘的時間和鏡子裡的自己對看，很奇妙，就像盯著一個再熟悉不過的字，越看越覺得哪裡不對勁，越看越覺得不認識了。這個角色需要懷疑，面子上看來一表人才，內心卻永遠在計算搶先一步的可能性，因為他生存的環境就是一個巨大又複雜的算式，不停的分裂重組、各取所需」。

柯叔元把市長角色詮釋得到位，讓梁正群一上戲就自然進入角色狀態，「叔元哥有種親和力，我們在台中拍攝時，常有人主動找他拍照、聊天，他走到哪都會聚集很多人，還會有圍觀民眾問他為什麼不出來選（市長）？」梁正群的角色要有公關手腕，笑稱每次講完「官方說法」都覺得這些台詞真的好敷衍，「喬事情這些『話術』要有高IQ、EQ」。

他先前曾在大學教書也當電台DJ，甚至當球評、專欄作家，斜槓人生精采豐富。2020年他陸續有電視、電影作品推出，下半年也接演音樂劇，表演上「鬆」了很多是因為自己轉念，以前試鏡沒拿到角色會放在心上，現在想通了，加上經紀人也常灌輸他正能量，「以前容易患得患失、鑽牛角尖，現在懂得放鬆自己去享受這個工作」。

他也歸功於資深前輩王琄以心靈角度開導他，告訴他如何理解自己的缺點、學會如何和自己的缺點相處，陳竹昇則鼓勵他把心打開、站在高度上看事情，不要把什麼事都看得這麼重，「以前聽不懂，現在慢慢能理解這些話，這2年工作好像沒那麼多，但心靈上很富足，收穫很多」。

(中時 )