選戰進入倒數階段，列名民眾黨不分區立委候選人的吳欣盈細說從頭，

香港「反送中」事件是她決定從政的臨門一腳。

身為新光集團掌門人吳東進的大公主，現任新光人壽副總經理吳欣盈列名民眾黨不分區立委候選人，不少人認為她是玩票而已，也搞不懂她為何要沾惹政治。

其實，吳欣盈參選的認真程度，不僅超乎外界想像，談起政見，還會發現她「準備充裕，有備而來」，甚至因為理解自己的高知名度，有拉抬政黨票的效果，絲毫不吝於「被充分利用」。

作為立委候選人，吳欣盈深知自己能吸引鎂光燈，積極在公開活動替民眾黨造勢、曝光。儘管有一次，她詢問幕僚行程時，問了下一個行程是否該換穿高跟鞋較為合適，自此有些媒體「只會關心吳欣盈今天穿什麼鞋子」。但為了拉高民眾黨在選戰中的聲量，即使略感無奈，她抓到機會仍然放大分貝、傳遞政見。

非政治素人

曾任英國保守黨副黨魁助理

距離投票剩下不到兩周之際，吳欣盈接受《今周刊》專訪，她認真表示，「過幾天，我還會推出自己的競選影片。」

吳欣盈並非政治素人，早在留學英國攻讀碩士時，她就曾擔任英國保守黨副黨魁彼得．萊利（Lord Peter Lilley）的選民服務與政策研究助理，跟著萊利上山下海，直面選民。

「你很難想像，他居然沒有司機，我經常坐他開的車，直接到選民家敲門。」這段期間她也參與法案研究，啟發她注意政治事務對國家、社會各個層面影響。

不過，真正觸發她決定跨界從政的關鍵，是今年香港社會的「反送中」事件。

吳欣盈說，這次香港動亂事件是她最後決定參選的關鍵因素，「當台灣都在討論哪個黨利用這次事件撿到槍的時候，我想的卻是台灣能否利用這次機會撿到人。」她分析，過去很多候選人提出台灣要邁向亞太金融中心的政見，正該利用這次機會設法吸引香港的國際人才。

吳欣盈對台灣社會有許多的擔憂與著急，有很多政策建言想要說。自認財經專業、國際觀，是她最能貢獻的專長；急迫感則讓重視隱私的她，願意為此忍受部分媒體只關心她的髮型、服飾。

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(中時電子報)