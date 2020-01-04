澳洲野火死亡人數3日攀升至20人，並燒掉相當於1.5個台灣的面積，其中至少3名義務消防員在救火期間殉職，其中一名殉職的義消在喪禮中，由僅一歲多的兒子身穿消防員制服、咬著奶嘴代父領取英勇勳章，畫面十分不忍，令人鼻酸。

澳洲野火死亡人數3日攀升至20人，其中一名因救火而殉職的義消基頓，在其喪禮中由僅一歲多的兒子身穿消防員制服、咬著奶嘴代父領取英勇勳章。

據英國廣播公司報導，32歲的澳義消基頓（Geoffrey Keaton）與同事奧德懷爾（Andrew O'Dwyer）12月中救火時，因消防車撞上燒焦的塌樹，導致車輛翻側而喪命。基頓的喪禮2日於雪梨舉行，並由僅一歲多的兒子哈維（Harvey Keaton）代表父親接受英勇勳章。澳洲總理莫里森（Scott Morrison）也參加了這場儀式，他並表示「在此將永懷並感謝基頓奉獻了他的生命服務義消」

在儀式上，新南威爾斯州（NSW）消防局長菲茲西蒙斯（Shane Fitzsimmons）蹲下來，替身穿消防制服、咬著奶嘴的頒發英勇勳章，而接著由媽媽抱著他走向父親棺木前，上面還放著一個刻有「爸爸我愛你至天長地久」的馬克杯。奧德懷爾也將於下周舉行喪禮。

澳洲這次從進入乾季後便引發的空前叢林野火，傷亡也是繼2009年黑色星期六（Black Saturday）180死野火以來最慘重的一次。數月前開始的這波野火已造成維多利亞省20死、28人失蹤，當局憂心死亡人數還會攀升。

這場野火災難引起民眾對氣候變遷議題的關注，並對保守派政府發出抨擊。澳洲總理莫里森2日造訪受野火侵襲造成2死的科巴克鎮（Cobargo），不但遭居民怒嗆，更有人拒絕與他握手，要他投入更多資源處理這場災難。

(中時電子報)