時隔四年，再度獲得更新的iPad mini 5，在2019年初正式推出，台灣則在年中左右開賣。與前一代有大大不同的是，iPad mini 5首度可支援Apple Pencil(第一代)，等於所有可搭配Apple Pencil的App都能在iPad mini 5上運作得宜，替喜愛小平版的消費者，帶來更大的吸引力。這一款小巧可愛的iPad mini 5，應用上有何值得分享推薦之處呢？一起來了解。

一、 iPad mini 5規格簡介 內在升級幅度大

2019年獲得更新的新款 iPad mini (或稱iPad mini 5)配備採用原彩顯示技術的7.9吋視網膜顯示螢幕，原彩顯示技術會根據周遭的光線，彈性調整⽩平衡。讓影像都能看起來更⾃然，同時也讓眼睛更舒適。搭載了擁有神經網絡引擎的 A12 Bionic晶片(iPad mini 4是搭載A8處理器)，電池續航可滿足一天所需(Wi‑Fi 無線上網、觀賞影片或聆聽音樂最長可達 10 小時)，並首次支持 Apple Pencil(第一代)，對比iPad mini 4的升級幅度相當明顯。

第一代Apple Pencil具備了⼒度和傾斜感測，讓使用者可以在iPad mini 5中快速展現創意。最新的iOS中，也整合了對 Apple Pencil 的⽀援，包括在「備忘錄」與「郵件」中⼿寫筆記和塗鴉等功能，也可使⽤「標示」功能，快速地為照⽚、PDF 和螢幕快照添加註解；Pages、Numbers 和 Keynote 這些iWork系列應用程式也都可使⽤ Apple Pencil，⽽且Pages 的智慧型註解(beta 版)功能可讓你使⽤ Apple Pencil 來加入評論和寫下註解，並會與你的⽂字動態連結(編輯文字時，註解會隨著文字位置而移動)，更可在iPad mini 5當中使用為數眾多支援Apple Pencil 的精彩 App，例如Procreate、Good Notes、Notability、Pixelmator 和 Microsoft Office 等。

顯示螢幕上，iPad mini 5採用全層壓技術、支援P3 廣色域(比iPad mini 4更寬廣25%)、抗反射塗層和原彩顯示技術，相較於 iPad mini 4 顯示器亮度提升 25%。主相機一樣是800萬畫素，可拍攝[email protected]影片，前相機則從120萬畫素升級到700萬素，可拍攝 1080p HD 影⽚，也能搭配 Retina 閃光燈拍出畫質更細緻的⾃拍照。iPad mini 5支援藍牙5.0，可與最新的藍牙配件相容(包含AirPods)，支援802.11ac Wi-Fi，網路速度達 866 Mbps 並⽀援 MIMO。並支援4G LTE Advanced，可⽀援全球的 LTE 頻段，在⾏動數據網路的下載速度更快速，也內建eSIM，讓使用者可以在全球多個國家/地區，直接使⽤ iPad 註冊⾏動數據⽅案。

二、搭配Apple Pencil展現創意提升效率 更得心應手

iPad mini 5是第一款可支援Apple Pencil的iPad mini系列平板，透過體驗ZenBrush 2、Markup、筆記本+、Painter等應用程式，可以在iPad mini 5當中體驗過往所無法感受的效率與便利。iPad mini 5本身重量極輕，僅300.5公克，第一代Apple Pencil也才20.7公克，不僅隨身攜帶不是負擔，更可以放入隨身小型包包，對於經常需要攜帶平板外出的消費者來說，是一個極便利的選擇。

iPad mini 5運用《ZenBrush 2》、《Markup》、《筆記本+》、《Painter》App的畫面。(iPad mini 5截圖)

體驗心得

iPad mini 5以基本性能來說，可對接數百萬個App Store當中的應用程式，在更強大的A12 Bionic處理器的支援下，iPad mini 4的用戶升級絕對很有感。加上Apple Pencil的支援，雖然不能讓第二代Apple Pencil吸附在機身上，但仍舊能在筆記、繪畫應用中完整體驗，對於要發揮創意、作筆記當作學習輔助工具來說都很具魅力。搭配聰穎保護蓋(無法搭配聰穎鍵盤)就可快速變身追劇設備，變成隨身小電視。此外還可以搭配新款的Mac的SideCar(並行)功能，讓iPad mini 5化身Mac的第二螢幕，提升生產力。對比四年前的iPad mini 4來說，絕對是實力堅強的接班人。

(中時電子報)