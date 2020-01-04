空軍黑鷹直昇機昨天失事墜機，不幸造成參謀總長沈一鳴等8人不幸殉職身殞。其實在30年前的農曆七月雲林也曾發生過一起空軍墜機事件，當時機上的兩名少將與其他16名官兵共18人全不幸身亡，當時也傳出不少詭異巧合與說法。

軍聞社報導，民國79年8月21日，當時擔任空軍總部副參謀長的林隆獻少將(追晉中將)、寧建中少將(追晉中將)、曹耀一少將、傅大元(追晉少將)、孟幼瑀(追晉少將)包含機組人員等共18名將士，冒著颱風過境後的大雨亂流，執行代號「建安四號」的防空疏散工程視察任務，途經雲林縣東勢鄉時，所乘坐編號1905的運輸機失事，墜毀在程海村外的一處農田，機上18人全數罹難殉職。後來農田主人一家不但不遺餘力協助善後，還捐地為殉職的國軍將士蓋了18將軍祠、空軍建安四號工程殉職將士紀念碑。

據說後來有命理師到將軍祠參訪，才驚覺這起意外原來早就有徵兆了！出事的日期在8月21日，地主黃東的「黃」正好是上廿、一、田、八，與事件的日期、地點竟不謀而合！而「東」字是十、八中間有個田，也真的死了18個人在田裡面；另外，三名將領姓名最後一個字連起來正好「獻中元」出事的時間也恰好是鬼月中元節前，相當詭異。

地主黃東與家族成員共同出資、募款，為殉職的將士蓋廟、立碑，地主黃東先生已於民國96年辭世。而此後每年的8月21日，空軍都會在「十八將軍祠」舉辦公祭及追思活動，地方鄉親也視將軍祠為庇佑雲林當地子弟的重要精神寄託。

(中時電子報)