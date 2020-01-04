資深媒體人陳揮文日前上鄭弘儀主持談話性節目，除了把握機會就幫國民黨候選人韓國瑜宣傳，甚至還當場撂話：「我們１月11號禮拜六投票嘛，1月13號的禮拜一晚上8點，如果我坐在這邊就是韓國瑜當選，如果韓國瑜落選了，我就不會來了。」讓鄭弘儀聽完忍不住睜大眼睛，錯愕笑問：「你發自己的通告啊？」兩人互動逗樂全場眾人。

陳揮文透露其實2008年投完票，他也是在上這個節目，一樣坐在鄭弘儀旁邊，「其實那天因為是馬英九大勝，我本來準備好一堆資料，要給你洗臉。」未料鄭弘儀一開始就相當有風度地說：「馬英九當選，我們幫他加油，希望國家更好。」讓陳揮文當下聽完，默默地把資料收起來。對此，鄭弘儀則笑說：「因為你根本就沒東西可以洗我臉。」

為何鄭弘儀、陳揮文政治立場差很大，卻仍舊可以當朋友？陳揮文直言不能因為大家支持對象不一樣，他就不能叫鄭弘儀一聲鄭大哥，鄭弘儀也不能找他上節目，鄭弘儀也接話稱：「不需要這樣，台灣不需要這樣。」隨後又補上一句，「我講實在話，揮文這個人意識形態很強，基本上人是不錯的。」兩人互動盡顯好交情。

(中時電子報)