女網友點了焗烤厚片，回家打開後差點沒昏倒，因為這道焗烤厚片根本就只是放一片起司在上面後拿去微波而已 (圖／翻攝自爆怨公社)

揮別2019年，邁入2020對於大部分人來說都相當興奮，但這位民眾可不是這樣。一名女網友在臉書表示，2020年第一餐，到早午餐店點了厚片焗烤，回家盒子一打開傻眼，直說「我對焗烤的認知有錯嗎」，網友一看到內容物也痛批「食慾都沒了」。

女網友在臉書《爆怨公社》PO出照片，表示自己2020第一餐點了厚片焗烤，回家打開一看差點沒昏倒。透過照片可以看到，厚片吐司上面除了碎肉與洋蔥、生菜外，還有一片融化到一半的起司，原PO不敢相信，直說「是我對焗烤的認知錯誤嗎」。

網友看到也傻眼：「看到就沒胃口了」、「這員工有事嗎」、「我自己烤的都比較像」、「這根本就只是加一片起司吧」、「哪家店不懂裝懂」、「放一片起司進去微波跟我說叫焗烤？」、「乳酪絲跟一整片起司差很多耶」、「哪個天才想出來的」、「這已經是詐欺了吧」。

(中時電子報)