原PO在街上看到一名黑貓物流司機，被她外型吸引，上傳至爆廢公社後，更有網友直呼「黑貓鄧紫棋」 (圖／爆廢公社)

一般人對物流司機印象都是男生居多，但其實有越來越多女性也投入司機行列。網友在臉書PO出一名物流女司機照片，表示自己日前在街上看到這名黑貓女司機，美麗的外表讓他直呼有夠不科學，上傳到網路後也引起網友暴動，甚至有人說還以為是鄧紫棋。

男網友在臉書《爆廢公社》貼出一張照片，只見一名戴著耳機、綁馬尾的女生正在送貨，一手推著推車，一手拿著手機確認下個目的地，亮麗的外型不僅原PO驚呼「這黑貓宅急便司機...不科學阿」，網友們也議論紛紛。

網友看到後紛紛留言：「一看還以為是鄧紫棋」、「美麗又努力的物流士」、「卡一個等神人搜出來」、「求認識」、「黑貓鄧紫棋」，更有人表示自己有看過這個正妹：「之前看過，東區的物流司機」、「常來敦化sogo附近就看得到了」，還有網友表示很正常：「現在都這樣，我們公司還有拖板車女司機呢」。

(中時電子報)