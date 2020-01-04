台灣紅豆主要產區在高雄及屏東，目前已進入採收期。今年因紅豆生長期間氣候平順，產量增加，不過價格並未因此降低，紅豆收購價也比去年高。其中以友善土地及環境方式種植的「老鷹紅豆」契作價格更高，讓紅豆農樂開懷，可以過個豐收的好年。

高屏東地區主要栽種紅豆品種為高雄8號、高雄9號及高雄10號，從去年12月下旬開始陸續採收。今年因紅豆生長期間氣候平順，紅豆產量增加，每分地紅豆產量最高460台斤，平均每分地約400台斤，較去年期的320台斤增加2成以上。

產量增加並未出現「豆賤傷農」的狀況，農糧署南區分署長姚志旺說，主要是配合WTO關稅，提高進口紅豆的成本，並鼓勵糧商提高收購價格。目前產地價格每台斤40.5元以上，比去年的38元高。

其中「老鷹紅豆」是在紅豆播種及生育期間，以友善土地及環境方式來種植，從紅豆品種、播種期、施肥、病蟲害防治等都有詳細紀錄，消費者可以掃瞄包裝上產銷履歷QR Code，了解所購買紅豆的生產資訊，確保食的安全。

姚志旺說，契作的老鷹紅豆全部採自然落葉方式管理，要比施用落葉劑的田地多1個禮拜以上可以採收。因為更花心與時間，契作老鷹紅豆每台斤收購價約60元，比一般紅豆高。他也鼓勵消費者多食用國產紅豆，不但顆粒大，而且更新鮮且口感較佳。

(中時 )