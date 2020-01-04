虎寶虎妞於登機口發送精美限量的首航小禮。圖：台虎提供

台灣虎航今(3)日晚間歡慶桃園-首爾仁川首航，直飛韓國第一大城，繼大邱、濟州島、釜山之後，為進軍韓國的第4條航線，也是國籍航空飛韓國航點最多的航空公司，初期每周飛3班，3／29起增為天天飛。

首爾為韓國政治、經濟、科技、文化中心，更是襲捲全球的韓流發源地，是許多外國旅客造訪韓國的第一站。無論是充滿傳統歷史氛圍的景福宮、北村韓屋村，還是廣受年輕朋友歡迎的首爾塔、明洞、東大門等，擁有豐富面相的首爾，絕對是體驗韓國文化的首選城市。

為慶祝台灣虎航首航桃園-首爾仁川，所有搭乘首航航班的旅客，皆可獲得台灣虎航精心設計的限定首航明信片乙份，以及由韓國觀光公社提供的傳統太極扇和首爾觀光手冊各乙份，另有親切的虎寶虎妞於桃園機場的候機室和首航旅客合影。

桃園-首爾仁川航線開航初期，每週營運三班，去程航班編號IT600，每週二、五及週日下午22：00自桃園機場起飛；回程航班編號IT601，每週一、三及六上午02：30自仁川國際機場起飛。而自2020年3月29日起，航班將增為天天飛，方便民眾更彈性安排行程外，也建議可利用大邱、釜山等不同航點進出搭配，深入感受韓國旅遊魅力。

台灣虎航現在已飛航日本、韓國、泰國、澳門及菲律賓共計5國、23個國際航點、30條國際航線，旅客將有更多選擇並可規劃獨一無二的旅行計畫。與航線有關的不定期優惠訊息請連結至台灣虎航官網(www.tigerairtw.com)查詢，或加入台灣虎航官方粉絲專頁(www.facebook.com／TigerairTaiwan)並設定搶先看，以獲得第一手的消息。

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